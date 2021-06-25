Соединенные Штаты обсуждали с Россией возможность расширения ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг идущих в Вене многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана, сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, передает ТАСС.

Один из репортеров утверждал, что Россия отвергает перспективы расширения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном и попросил ведущего брифинга прокомментировать это. Однако представитель внешнеполитического ведомства США фактически не согласился с такой постановкой вопроса. «Мы провели обсуждения этого с российскими коллегами. Характеризовать их позицию я не буду. Многие страны согласились с тем, чтобы с Ираном было предпринято больше дипломатического взаимодействия с целью обсуждения спектра вопросов, в том числе региональных. И Россия была одной из сторон, выдвинувших идеи относительно того, как может выглядеть такое дипломатическое взаимодействие. Поэтому я не уверен, что полностью согласен с вашими формулировками», — заявил американский дипломат.

«Тем не менее взгляды [на этот вопрос] есть разные. Наша позиция совершенно ясна: необходимы дальнейшие обсуждения, чтобы укрепить сделку (СВПД). Опять-таки: мы настаиваем на том, что это пошло бы на пользу не только нам. Мы считаем, что это должно быть в интересах Ирана, так как у него тоже есть вопросы, которые ему захочется обсуждать за столом [переговоров]», — отметил представитель Госдепартамента.