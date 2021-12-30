Власти США обеспокоены космическими пусками Ирана, считая, что разработки в этой сфере могут способствовать развитию баллистической программы Тегерана, однако Вашингтон по-прежнему сохраняет приверженность переговорам по иранской ядерной сделке в Вене. Об этом, как сообщило в четверг Agence France-Presse, заявил представитель Госдепартамента.

«США по-прежнему обеспокоены разработкой Ираном космических ракет-носителей, что представляет опасность с точки зрения распространения [оружия массового уничтожения]», — заявил чиновник. Как отмечает агентство, представитель Госдепа при этом добавил, что власти США «стремятся к взаимному возвращению к полному соблюдению» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Иранское агентство ISNA ранее в четверг сообщило об успешном запуске Ираном трех исследовательских спутников в космос. Как заявил агентству пресс-секретарь Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана Сейед Ахмад Хосейни, космические аппараты выведены на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя «Симург».

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран — учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.