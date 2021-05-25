Администрация США не рассматривает возможность смягчения односторонних санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. К этому свелась суть комментариев, с которыми выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили уточнить, могут ли США смягчить санкции в отношении Мадуро для содействия налаживанию диалога между властями в Каракасе и оппозицией. «Мне не давали никаких сигналов о том, что такое прорабатывается», — ответила официальный представитель американского лидера. «Но мы, разумеется, продолжаем изучать ряд шагов в отношениях со странами в мире, включая Венесуэлу», — добавила Псаки. Она отказалась уточнить, считает ли американское правительство, что Мадуро может рассматривать вариант схода с политической сцены в Каракасе. (ТАСС)