США не рассчитывают на немедленный прорыв в переговорах по ядерной сделке с Ираном

Администрация США не рассчитывает на прорыв на предстоящих в Вене переговорах по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Ирана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы не недооцениваем масштаб стоящих впереди вызовов. Все только начинается. Мы не ожидаем немедленного прорыва. Мы полностью ожидаем, что эти обсуждения будут сложными», — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя скорые встречи в Вене.

Он подтвердил, что спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли едет в Вену для участия в этих начинающихся во вторник консультациях. Однако прямых переговоров между США и Ираном в Вене не запланировано, отметил Прайс. (ТАСС)