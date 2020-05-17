США не продвинулись в расследовании происхождения COVID-19, заявил Помпео

 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США недалеко продвинулись в установлении источника появления коронавируса, и обвинил в этом нежелание КНР предоставлять информацию.
«Мы не намного продвинулись (в расследовании) в сравнении с тем, где были недели назад. Коммунистическая партия Китая неуклонно вводит в заблуждение и отказывается предоставлять информацию Западу. Мы неоднократно обращались с предложением помочь им определить, откуда произошел вирус», — сказал он в эфире радиостанции SiriusXM Patriot.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательному управлению министерства обороны США и ЦРУ выяснить, скрывали ли власти Китая и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информацию о начале пандемии COVID-19.(РИА Новости)
| 2020-05-17T23:20:07+00:00 17 мая 2020, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss