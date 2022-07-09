Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в рамках саммита G20 заявил, что Америка не намерена развязывать новую холодную войну с Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, США также не намерены бросать вызов коммунистической партии Китая.

«Американская сторона не стремится к новой холодной войне с КНР, не пытается изменить государственную систему Китая, а также не будет бросать вызовы КПК и ее политической роли», — говорится в сообщении МИД Китая.