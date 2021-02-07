США не могут выдвигать Ирану условия по ядерной сделке, заявил Хаменеи

Вашингтон не может выдвигать Тегерану условия касательно выполнения ядерной сделки, заявил в воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В Вашингтоне прежде заявляли, что Иран должен вернуться к соблюдению обязательств, тогда и США сделают то же самое.