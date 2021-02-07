США не могут выдвигать Ирану условия по ядерной сделке, заявил Хаменеи

Вашингтон не может выдвигать Тегерану условия касательно выполнения ядерной сделки, заявил в воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В Вашингтоне прежде заявляли, что Иран должен вернуться к соблюдению обязательств, тогда и США сделают то же самое.
«Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку действовал в соответствии с обязательствами – не США, не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства», — говорится в сообщении Хаменеи в Twitter с хештегом «окончательное слово».(РИА Новости)
| 2021-02-07T15:43:08+04:00 7 февраля 2021, 16:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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