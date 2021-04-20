США не имеют данных о связи между потерями в Афганистане и утверждениями по РФ

Соединенные Штаты не располагают информацией о связи между потерями американских вооруженных сил в Афганистане и утверждениями о возможной выплате Россией денежных вознаграждений боевикам за нападения на силы коалиции. Это признал в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает ТАСС.

При этом он подтвердил, что должностные лица Министерства обороны США не контактировали со своими российскими коллегами по данному вопросу в последнее время.

«Мне не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей. Мне о такой взаимосвязи не известно. И хочу ясно это дать понять», — заявил Кирби. «Мне также не известно о конкретном контакте с Вооруженными силами России на этот счет», — отметил представитель военного ведомства США.