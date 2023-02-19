США стремятся выстроить отношения с Китаем таким образом, чтобы не допустить прямого конфликта или холодной войны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Мы серьезно заинтересованы в том, чтобы подходить к нашим отношениям ответственно и гарантировать, что наше соперничество не выльется в конфликт или холодную войну», — сказал он.

«Важно также заметить, что есть глобальные вызовы, которые влияют на граждан обеих наших стран и на весь мир. В наших интересах было бы сотрудничать по проблемам климата, здравоохранения, макроэкономики в тех случаях, когда это возможно. На нас лежит ответственность, по крайней мере, попытаться сделать это. Поэтому я и говорю — нельзя свести эти отношения к какому-либо ярлыку или наклейке на бампере. Все сложнее», — добавил Блинкен.

В субботу Блинкен встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.