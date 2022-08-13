Соединенные Штаты не давали Украине никакого вооружения, посредством которого она могла бы нанести такой же удар, как по аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму.

Как сообщает «Европейская правда», такое на закрытом брифинге для американских СМИ в пятницу озвучил чиновник Пентагона на условиях анонимности.

«США не давали Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому «Саки» в Крыму», – цитирует представителя Пентагона корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин.

Он добавил, что Соединенные Штаты «не имеют ничего, чтобы указывало», что удар по аэродрому был совершен ракетами.

В свою очередь, как передает корреспондент Foreign Policy Джен Дойч, американские военные считают, что Россия потеряла несколько истребителей, бомбардировщиков и комплектов оружия.