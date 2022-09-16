Администрация США в новый пакет военной помощи включила боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, противоартиллерийские радиолокационные станции (РЛС) и высокоточные артиллерийские снаряды.

M142 HIMARS создан на базе трехосного колосного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1, неся половину ее боекомплекта.

Система M142 HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130 и производится компанией BAE Systems Mobility & Protection Systems. Ракетная часть производится фирмой Lockheed Martin.

Оружие на общую стоимость $600 млн отправится на Украину.