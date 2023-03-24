ВС США нанесли в четверг серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В ней отметили, что 23 марта «один американский контрактник погиб, пять военнослужащих США и еще один американский контрактник были ранены в результате нападения беспилотного летательного аппарата» на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии.

«По распоряжению президента [США Джо] Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР, — приводит пресс-служба слова министра обороны США Ллойда Остина. — Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии со стороны групп, связанных с КСИР».

«Как ясно дал понять президент Байден, мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа и всегда будем принимать ответные меры в выбранное нами время и в выбранном нами месте, — добавил Остин. — Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам».

Как утверждают в Пентагоне, «высокоточные удары совершались с целью обеспечения защиты американских военнослужащих». «Соединенные Штаты предприняли соразмерные и продуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации и минимизацию потерь», — полагают в пресс-службе военного ведомства.

Двум пострадавшим военнослужащим была оказана медицинская помощь на месте, трое военнослужащих и подрядчик были госпитализированы в медицинские учреждения коалиции в Ираке, сообщили в пресс-службе.(TASS)