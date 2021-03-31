США намерены привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в мире

Власти США намерены привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека по всему миру, в том числе посредством санкций. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Доклад, который мы представляем сегодня, показывает, что тенденции в области прав человека продолжают развиваться в неправильном направлении. Мы наблюдаем свидетельства этому во всех регионах мира. Мы видим это на примере геноцида, совершаемого против являющихся преимущественно мусульманами уйгуров [в КНР], <…> тюремных заключений и атак на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла», — утверждает Блинкен. Он также упомянул ситуацию в Йемене, эфиопском штате Тыграй, Сирии, Мьянме.

Блинкен при этом признал наличие у США собственных проблем в области прав человека, связанных в том числе с расизмом. «От некоторых стран мы, как и каждый год, услышим, что у нас нет права критиковать их, потому что у нас есть наши собственные проблемы, которые надо решать. Что ж, мы знаем, что у нас есть работа у себя [внутри страны], которую надо сделать. Это включает устранение несправедливости, в том числе системного расизма. Мы не делаем вид, что эти проблемы не существуют. <…> Мы их не игнорируем. Мы работаем над ними <…> с полной прозрачностью. Именно это отличает нашу демократию от авторитарных режимов», — заявил госсекретарь.