Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку Киеву ракет большей дальности с кассетной боевой частью. Об этом со ссылкой на четверых чиновников Пентагона сообщает Reuters.

В Вашингтоне считают, что применяемые в последнее время Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы показали хорошую эффективность. Поэтому Пентагон намерен поставить Украине оснащенные кассетной боевой частью реактивные снаряды GMLRS, имеющие дальность стрельбы 72 километра, и баллистические ракеты ATACMS с дальностью полета 306 километров.

Сейчас украинские войска имеют на вооружении 155-мм артиллерийские кассетные снаряды с дальностью стрельбы 29 километров. Один такой кассетный снаряд содержит в себе 48 суббоеприпасов. Ракета ATACMS имеет уже более 300, а реактивный снаряд GMLRS — более 400 таких суббоеприпасов.

В Пентагоне предполагают, что срочная поставка на фронт GMLRS и ATACMS может изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

При этом источники отмечают, что решение о поставке ракет Киеву еще окончательно не принято. Возможно, что администрация США, чтобы не вызвать жесткой ответной реакции России, вообще откажется от передачи ракет Украине.