Американские военные в результате удара с воздуха ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Об этом во вторник сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает ТАСС.

По его данным, беспилотники ВС США обстреляли двоих «высокопоставленных представителей» ИГ на северо-западе Сирии во вторник.

«Махер аль-Агаль, один из пятерки крупнейших главарей ИГ и главарь ИГ в Сирии, был убит в результате этого удара. Высокопоставленный представитель ИГ, тесно связанный с Махером, получил тяжелые ранения при ударе», — говорится в заявлении командования.