В США изучают совместно с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки». Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, говорится на сайте Белого дома.

Россия больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе, заключил Салливан.

«Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — добавил американский представитель.

Ранее Россию исключили из Совета Европы. (Газета.Ру)