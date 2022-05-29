Военно-морские силы (ВМС) США этим летом проведут испытания 80-тонной беспилотной подводной лодки Orca, оснащенной 34-футовым (около 10 метров) модулем полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов.

Об этом рассказал глава программы ВМС по беспилотным морским системам капитан Скотт Сирлз, пишет Sea Power Magazine, передает Lenta.ru.

По словам представителя американских ВМС, пять таких аппаратов строит компания Boeing, а первые испытания прошли в апреле. Аппараты из-за их больших размеров будут транспортировать с военно-морских баз, а не подводными лодками. Американский флот получит в течение пяти лет, пообещал Сирлз.