Советник госдепартамента США Дерек Шолле в ходе своего визита в Польшу обсудил с представителями властей этой страны роль Варшавы в борьбе с «российской агрессией», а также опасения относительно реализации газопровода «Северный поток — 2», сообщили в пресс-службе американского дипведомства.

В заявлении отмечается, что советник Госдепа высоко оценил роль Польши «в противодействии агрессии России и продвижении демократии в Белоруссии». Шолле провел встречи с представителями МИД Польши, членами польского бизнес-сообщества. а также с парламентариями страны.

«Советник Шолле также поднял вопрос о важности дальнейшего укрепления польских демократических институтов и защиты свободы СМИ как ключевых элементов жизнеспособной демократии. Наконец, он обсудил (с польской стороной) обоюдные опасения относительно газопровода «Северный поток — 2», — информирует госдепартамент.

В эти дни Шолле совершает европейское турне, в ходе которого высокопоставленный дипломат уже посетил Украину и теперь находится в Польше.