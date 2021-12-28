Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау договорились о принципах, на которых будет основаны переговоры Запада с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу польского МИД.

Во вторник, 28 декабря, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Блинкена и Рау.

«Главы дипломатий Польши и США обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе, в том числе эскалацию действий РФ в отношении Украины, а также поддержку Белоруссией гибридного нападения на границе с Польшей», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве Польши.

Там отметили, что в ходе переговоров Блинкен повторил заявление главы Белого дома Джо Байдена о «решительной реакции» Вашингтона в случае нападения России на Украину.

В сообщении также говорится о «двух эквивалентных столпах», на которых должны стоять западные страны во время переговоров с Россией — дипломатия и сдерживание.