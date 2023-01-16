США и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России.

Как передает ТАСС, об этом президент Хорватии Зоран Миланович сказал, выступая на пресс-конференции в Вуковаре.

Миланович назвал абсурдными санкции Запада против Москвы, добавив, что ими ничего не добьешься.

Отметим, ранее парламент Хорватии не поддержал предложение правительства о подготовке украинских военнослужащих на территории страны. Президент Миланович тоже выступил против проведения учений для украинских военнослужащих на территории Хорватии.