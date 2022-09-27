США и Индия выступают за модернизацию Совета Безопасности (СБ) ООН, превращение его в более инклюзивный орган.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник на пресс-конференции в Госдепе по итогам встречи с лавой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Мы признаем, что для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся, члены ООН должны не только соблюдать Устав (ООН), но и модернизировать институт, в том числе за счет повышения уровня инклюзивности СБ», — сказал он.