Власти США и Евросоюза ясно дают понять, что собираются вводить новые санкции против Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами на ее границе с Польшей. Об этом заявила специальный представитель Соединенных Штатов по Беларуси Джули Фишер, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, президент Беларуси Александр Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.

«Вот почему Запад остается единым и использует санкционный инструментарий для изменения направления [политики] Минска. И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление [на Беларусь]», — сказала дипломат на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.