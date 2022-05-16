Соединенные Штаты и ЕС по итогам встречи двустороннего Совета по торговле и технологиям в Париже объявили о расширении обмена информацией о критически важных технологиях, в том числе с целью препятствования обходу западных санкций со стороны России. Об этом говорится в документе, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

«В ходе министерской встречи сопредседатели Совета по торговле и технологиям от США и ЕС провели обзор итогов работы совместных рабочих групп и объявили о ключевых результатах, в том числе об <…> углублении информационного обмена относительно экспорта критически важных технологий США и ЕС с первоначальным фокусом на Россию и другие страны, которые потенциально могут избегать санкций», — отмечается в тексте.

Также утверждается, что был создан «новый механизм сотрудничества по вопросам, связанным с достоверностью информации в условиях кризисов, в особенности на цифровых платформах, с фокусом на текущих вопросах, <…> в том числе действиях России, направленных на манипулирование информацией и цензуру».

Было также объявлено об установлении «политического диалога, направленного на разработку ответов на глобальные проблемы продовольственной безопасности», которые, как полагают в США и ЕС, были вызваны российской специальной военной операцией в Украине.