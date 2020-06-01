США хотят воспрепятствовать покупке оружия у РФ и КНР Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что США имеют план по препятствованию покупок Ираном оружия у России и Китая после окончания эмбарго. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что оружейное эмбарго истекает в ноябре 2020 года.

«У нас есть план, который, как мы считаем, успешно это предотвратит», — добавил Помпео.

Госсекретарь не уточнил, в чем именно состоит план, а также выразил надежду на то, что эмбарго продолжит действовать. Он выразил надежду, что страны-члены СВДП признают угрозой истечение срока эмбарго и применят к его продолжению свои силы.