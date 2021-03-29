США хотят добиться от Китая следования международным правилам

Соединенные Штаты не стремятся сдерживать Китай, однако хотят добиться от государства соблюдения международных правил и обязательств. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в видеоформате, организованном пресс-центром для иностранных журналистов в Нью-Йорке.

«Дело состоит не в том, чтобы сдерживать Китай или не давать ему развиваться, а в поддержании мировой правовой системы. Когда кто-нибудь бросает вызов этой системе, неважно Китай ли этой или любая другая страна, у всех нас есть причина выступить против этого. Так что вся суть состоит в защите, укреплении и сохранении мирового правопорядка», — сказал Блинкен, приведя в качестве примера область прав человека.

Помимо этого, глава Госдепартамента отметил, что США и союзники пытаются проводить консолидированную политику, чтобы не дать Китаю разделить Соединенные Штаты и их партнеров. «Мы также видим необходимость проходить через эти вызовы. И это означает работу с нашими союзниками, чтобы закрыть промежуточные сценарии, где Китай пытается нас разъединить», — заявил глава Госдепартамента, подчеркнув важность своих недавних рабочих поездок в ряд стран Азии и Европы.

Ранее Канада, США, Великобритания и ЕС ввели санкции в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР в отношении ряда китайских чиновников. Китай на них зеркально отреагировал.