Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил 20 декабря представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления России своих предложений по безопасности в Европе.

Он отметил, что российские предложения, переданные США, не развеяли озабоченности Вашингтона.

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», — сказал Прайс на брифинге.

По словам представителя Госдепартамента, США считают, что любые переговоры с РФ должны идти по принципу взаимности с обсуждением обеспокоенностей обеих сторон.

«Любой диалог и дипломатия должна основываться на принципах взаимности. Она должна отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности… Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои», — заявил Прайс.

При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с РФ, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. (iz.ru)