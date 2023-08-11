Соединенные Штаты готовы при сложностях у Европы вести на своей территории обучение военных Вооруженных сил Украины пилотированию F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы привержены оказанию содействия нашим союзникам в скорейшем продвижении в этом процессе. <…> Если возможности для обучения в Европе исчерпаются, то мы, конечно, будем открыты для проведения обучения украинских пилотов на территории США», — сказал он.

11 августа газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в структурах ВСУ, писала, что обучение первой группы украинских летчиков, которым предстоит управлять американскими истребителями F-16, завершится не ранее лета следующего года.

До этого президент США Джо Байден одобрил обучение украинских летчиков пилотированию F-16. Ожидается, что программа тренировок будет разработана совместными усилиями западных стран.

1 августа помощник главы Минобороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявляла, что Запад предоставит Украине истребители F-16 только после того, как украинские военные будут обучены их использовать.