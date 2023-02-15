Сроки вступления Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) зависят от действий властей в Хельсинки и Стокгольме.

Как передае ТАСС, такое мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в среду на пресс-конференции в Брюсселе по итогам плановой встречи глав военных ведомств стран — членов НАТО.

Его попросили уточнить, станут ли Финляндия и Швеция членами НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля. «Я, безусловно, надеюсь, что они станут. И знаю, что все мои коллеги придерживаются такого же мнения», — ответил глава Пентагона. «Они готовы присоединиться [прямо] сейчас. Речь идет о двух странах, обладающих большим потенциалом и привносящих большую ценность в альянс. Мы с ними в прошлом вместе проводили подготовку. Они вложили крупные средства в модернизацию [своих вооруженных сил]», — считает Остин.

«Когда и как они присоединятся [к НАТО], будет действительно зависеть от руководства двух этих стран», — заявил руководитель Минобороны США. «Знаю, что их руководство действует активно. Посмотрим, что произойдет. Гадать не хочу. Скажу только следующее: все мои коллеги, как и я, хотели бы, чтобы они присоединились [к альянсу] как можно скорее», — добавил Остин.