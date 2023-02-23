Рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранным в отношении Бахтияра Гаджиева.

Как сообщает АПА, представление следственного органа на заседании в Хатаинском районном суде было признано обоснованным.

Согласно решению суда, срок ареста Бахтияра Гаджиева продлен на 2 месяца.

Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) и 289.1 (Неуважение к суду) Уголовного кодекса.

Решением Хатаинского районного суда от 9 декабря 2022 года в отношении Бахтияра Гаджиева была избрана мера пресечения в виде ареста.