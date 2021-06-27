Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 28 июня, примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию турецкого телекоммуникационного спутника Turksat 5A. Церемония пройдет в кампусе Türksat AŞ в районе Гельбаши Анкары.

Об этом агентству «Анадолу» сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Телекоммуникационный спутник пятого поколения Türksat 5A был запущен на орбиту в январе текущего года американской компанией SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 из Флориды.

По словам Караисмаилоглу, Турция увеличила темпы разработок спутниковых технологий и космических исследований, продолжаются процессы производства, интеграции, тестирования и запуска новых отечественных спутников связи.

Министр подчеркнул, что Турция стремится стать международным игроком в данной сфере. Страна постоянно обновляет свои стратегические коммуникационные системы в сфере доступа в Интернет и предлагает гражданам инновации, отвечающие требованиям современности, сказал он.

Турция намерена стать лидером в регионе и занять важное место в мире в сфере спутникового вещания, отметил Караисмаилоглу.

По его словам, спутниковые технологии для страны столь же важны, как и наземные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки.

Министр напомнил, что запущенный в январе текущего года телекоммуникационный спутник Turksat 5A продолжает орбитальное путешествие.

«Спутник Türksat 5A 4 мая занял точку на геосинхронной орбите, 5 мая начались испытания, которые завершились успешно. 28 июня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет церемония ввода в эксплуатацию спутника в кампусе Türksat AŞ в районе Гельбаши Анкары. Зона покрытия телекоммуникационного спутника Türksat 5A будет включать Турцию, Европу, Ближний Восток, Северную, Западную, Центральную и Южную Африку, регионы Средиземного, Эгейского и Черного морей», — сказал он.

Министр напомнил, что срок службы спутника на геостационарной орбите Земли — более 30 лет. Türksat 5A выведет Турцию в страны-лидеры среди пользователей нового Ku-диапазона в мире.

Караисмаилоглу добавил, что Турция продолжит разработки телекоммуникационных спутников.