Спустя почти три месяца объявлены предварительные результаты президентских выборов в Афганистане

Согласно предварительным результатам, действующий президент Афганистана Ашраф Гани побеждает на президентских выборах, состоявшихся в конце сентября. Он получил 50,64 процента голосов избирателей, его ближайший соперник, премьер-министр Абдулла Абдулла — 39,52 процента, сообщила в воскресенье, 22 декабря, председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани.

На третьем месте — экс-премьер, бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85 процента. В течение трех дней участвовавшие в выборах кандидаты могут опротестовать предварительные итоги голосования. Когда будут объявлены окончательные результаты, пока не известно. Если результат Гани подтвердится, то второй тур не потребуется. (DW)

| 2019-12-22T13:21:34+00:00 22 декабря 2019, 14:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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