В библиотеку в Шотландии вернули книгу спустя 73 года. Ее в запечатанном пакете прислала женщина, сопроводив посылку письмом.

По словам Донны Дьюр, сотрудницы библиотеки, она не могла поверить, что книга, которая считалась утерянной, вернулась обратно. Вместе с произведением также пришло письмо от женщины, которая объяснила ситуацию.

Как рассказала отправительница, в 1948 году книгу из библиотеки взял ее отец, но мужчина недавно умер. Разбирая его вещи, она нашла роман и решила вернуть его обратно.

Донна рассказала, что за такую просрочку придется заплатить $4000, но ранее было принято решение не штрафовать людей, чтобы стимулировать возврат задолженностей в библиотеку. (gazeta.ru)