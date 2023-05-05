Ереван заинтересован и готов к подписанию мирного договора с Баку.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил на пресс-конференции в Анкаре.

«Мы не видим проблем в открытии региона в торговом плане, в свободном передвижении граждан и товаров из Азербайджана в Нахичеван, а также Турцию, с учетом законодательства и суверенитета Армении», – сказал Симонян.

При этом, Симонян подчеркнул, что установление мира в регионе невозможно без Турции. В этой связи Ереван надеется, что Турция предпримет шаги в этом направлении.

Говоря о нормализации отношений между Арменией и Турцией, Симонян отметил, что для этого необходима политическая воля.