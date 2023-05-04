Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию по ликвидации одного из главарей террористической организации РКК Ахмета Гюмуша в иракском районе Гара, сообщает Агентство Анадолу.

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, Гюмуш по позывным «Джуди Энгизек» прошел подготовку в Греции и некоторое время состоял в личной охране одного из главарей РКК Мурата Карайылана.

Этот террорист считался организатором и исполнителем множества терактов против сотрудников силовых структур Турции и в числе прочих, участвовал в вооруженных нападениях на полицейские участки на турецкой территории.

Ахмет Гюмуш готовил боевиков и смертников для нужд кровавой организации в Сирии и Ираке.

Террорист, действия которого долгое время отслеживались турецкими спецслужбами, был ликвидирован в ходе спецоперации MIT на севере Ирака.