9 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял старшего советника США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера. Как стало известно «Арменпресс» из сообщения МИД, приветствуя гостя, Арарат Мирзоян пожелал ему успехов на этом ответственном посту.

Собеседники затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности, обменялись мнениями по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, подчеркнута роль США в процессе урегулирования карабахского конфликта. Министр иностранных дел РА также подчеркнул важность использования потенциала и опыта Института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в контексте прочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.