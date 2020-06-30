Спецпредставитель США по КНДР может посетить Южную Корею в июле-августе

Первый заместитель госсекретаря США, спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн может посетить Республику Корея до конца лета, чтобы обсудить вопросы, связанные с КНДР. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, в настоящее время Сеул и Вашингтон находятся на стадии согласования сроков поездки Бигэна, которая, скорее всего, состоится в июле или августе. По данным агентства, власти Южной Кореи намерены сделать для спецпосланника исключение из правил, предусматривающих пребывание на обязательном двухнедельном карантине после прибытия в страну из-за рубежа.

В то же время в МИД Республики Корея отказались официально комментировать сообщения о возможном визите Бигэна.(ТАСС)