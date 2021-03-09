Спецпосланник генсека ООН по кипрскому урегулированию побывала на острове

Присутствие Европейского союза на предстоящем неформальном саммите по решению кипрской проблемы, который пройдет с 27 по 29 апреля в Женеве, отвечает интересам как греко-кипрской, так и турко-кипрской сторон. Об этом президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил в понедельник на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Джейн Холл Лют.

Как сообщил после встречи официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кушос, на встрече с Лют глава островного государства «сказал, что присутствие ЕС в качестве наблюдателя на встрече в Женеве отвечает интересам обеих сторон, поскольку последние заявления правительства Турции по этому поводу указывают на его готовность иметь позитивные отношения с ЕС».

Кроме того, на этой встрече Анастасиадис «подтвердил свою решимость работать вместе с ООН для достижения функционального и прочного решения кипрской проблемы на основе резолюций Совета Безопасности ООН». Эти резолюции предусматривают формирование на острове двухобщинной и двузональной федерации, и именно на таком государственном устройстве Кипра настаивают официальная Никосия, Афины и Евросоюз.

После встречи с Анастасиадисом Лют обсудила повестку дня апрельского саммита с президентом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром. Лидер турок-киприотов был непреклонен в том, что решение проблемы разделенного острова может быть достигнуто исключительно на основе признания мировым сообществом факта существования на Кипре двух отдельных государств. Говоря по завершении встречи с Лют о позиции, которой турко-кипрская сторона будет придерживаться на женевской конференции, Татар заявил, что «народ ТРСК будет, как всегда, требовать права на самоопределение». (ТАСС)