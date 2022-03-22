Спасатели пока не смогли обнаружить выживших или тела пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, который потерпел крушение в понедельник на юге КНР. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Как указывает телеканал со ссылкой на спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки самолета, однако пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа пока не найдены.

Согласно опубликованным телевидением кадрам, спасателям также удалось найти некоторые личные вещи, в частности обгоревшие кошельки и документы. Ранее авиакомпания сообщила, что на борту самолета не было иностранных пассажиров.