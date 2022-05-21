Создатель криптовалюты Ethereum программист Виталий (Виталик) Бутерин потерял статус миллиардера. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter в комментарии к публикации об американских бизнесменах-миллиардерах Илоне Маске и Джеффе Безосе.

«Кстати, я больше не миллиардер», — написал Бутерин, не став давать дополнительных пояснений.

В конце прошлого года он попал в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes. Состояние создателя криптовалюты Ethereum оценивалось примерно в 1,3 млрд долларов.

При этом Бутерин то выпадал, то снова входил в список миллиардеров в связи с колебаниями стоимости криптовалюты.

Виталию Бутерину сейчас 28 лет. Он родился в подмосковной Коломне, затем с семьей переехал в Канаду (aif. ru)