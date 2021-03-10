Создание Алиментного фонда поможет решить многолетнюю проблему?

Проблема невыплаты алиментов существует в стране долгие годы. При этом многим злостным неплательщикам удается избежать какой-либо ответственности. Во-первых, далеко не все женщины обращаются в суд, во-вторых, даже суд не всегда может решить эту проблему. Неплательщики скрываются, меняют место жительства внутри страны, а иногда за ее пределами. Иногда с нарушителя нечего взять по закону, если он официально безработный, хотя нелегально он может при этом неплохо зарабатывать.

Для того чтобы решить вопрос с алиментами и обеспечить их выплату, в Азербайджане предложили создать Алиментный фонд. Это предложение нашло отражение в отчете Омбудсмена Азербайджана по итогам деятельности за 2020 год.

Другая рекомендация связана с тем, чтобы был разработан и применен механизм по выделению финансовых средств госструктурам для обеспечения выплат ими средств гражданам на основании постановлений суда.

Идея создания такого фонда высказывалась еще несколько лет назад, но так и не получила реального воплощения. А ведь благодаря этому, родителю, с которым остался ребенок (чаще всего матери) не придется обивать пороги судебных инстанций в надежде на справедливость. Взыскание алиментов с должника станет вопросом, которым будет заниматься государство.

В соседней России тоже давно ведутся разговоры о необходимости создания Государственного алиментного фонда, так как сумма алиментных долгов пугающе высока. Но пока и там этот вопрос не решен, хотя первый частный алиментный фонд в этой стране уже есть.

Комментируя возможность создания Государственного алиментного фонда в Азербайджане, председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал #, что этот же вопрос действительно обсуждают и в России, но президент РФ Путин заявил, что у некоторых экспертов есть опасения, что в связи с созданием такой структуры, те, кто должны платить алименты, вообще перестанут это делать.

«В России сейчас этот вопрос изучается, и у нас перед принятием тех или иных решений, нужно все тщательно изучить. Надо подойти к изучению проблемы комплексно: может быть и правда человек зарабатывает так мало или не зарабатывает вообще, что не может выплачивать алименты. Однако с другой стороны, если он решил стать родителем, то должен понимать всю степень ответственности за своего ребенка»,– говорит он.

Как считает Агаев, Алиментный фонд нужен в любом случае. По его мнению, уже в бюджете можно заложить расходы на эти цели.

«Неплательщик может годами жить в другой стране и ничего не платить. А ведь не все женщины могут самостоятельно вырастить ребенка, так что государство должно им в этом помочь. Число матерей, одних воспитывающих своих детей, в стране растет»,– подчеркнул эксперт.

По его словам, по отношению к неплательщикам могут применять разные санкции, в частности запретить выезд из страны. А с другой стороны, возможно, тут он так и не найдет нормальную работу, а за рубежом трудоустроится и начнет высылать деньги на содержание своего ребенка. Он уверен, что алименты в основном не платят те, у кого реально нет нормального дохода, тогда как люди состоятельные чаще всего дают деньги на своих детей. Исключением могут быть иногда случаи, когда супруги расстались врагами.

Адвокат Эльчин Гамбаров считает, что предложение создать Алиментный фонд весьма рационально и его нужно претворить в жизнь.

«Практика показывает, что когда затронуты интересы граждан, а не государства, соответствующие органы, которые регулируют эти вопросы, прилагают не так много усилий, как могли бы. Если будет создан фонд, который будет выплачивать алименты, а потом взымать их у тех, кто должен платить алименты, это будет более действенно. Органы юстиции будут действовать более жестко, так как будут ответственно подходить к защите государственных интересов»,– говорит он #.

По словам адвоката, неверно считать, что если неплательщик немного получает, значит, он может уклоняться от выплаты алиментов.

«Если гражданин берет в банке кредит, ему ведь его не списывают, и не важно, что он говорит по поводу отсутствия средств. Так и тут, если человеку нечем платить алименты, значит, ему нужно браться за любую работу, но выполнять свои обязательства перед детьми. Против неплательщика,– говорит Гамбаров,– могут завести уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности по статье «Уклонение от уплаты алиментов». Возможно применение и административных мер, таких людей можно привлекать к общественным работам».