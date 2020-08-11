Создана рабочая группа по совершенствованию управления системой Минкультуры

Соответствующим приказом первого заместителя министра культуры, исполняющего обязанности министра культуры Анара Керимова создана рабочая группа из местных и зарубежных экспертов по совершенствованию управления системой Министерства культуры.

Об этом АПА сообщили в Министерстве культуры.

Целью создания рабочей группы является модернизация в управлении сферы культуры, создание прозрачных и эффективных механизмов управления в области культуры, создание инфраструктуры культуры, отвечающей современным требованиям и направленной на развитие человека, построение модели экономически устойчивого финансирования в сфере культуры. Применением современных методов менеджмента необходимо подготовить пакет предложений по формированию эффективного управления в сфере культуры и созданию оптимальных платформ для реализации национального творческого потенциала.