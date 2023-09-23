По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе создана рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева.

Как сообщили АПА в Администрации Президента Азербайджанской Республики, рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По дороге Лачин-Ханкенди при посредничестве миротворцев обеспечивается проезд автомобилей с продовольствием и товарами первой необходимости для личного состава контингента российских миротворческих сил и мирного населения.

Для обеспечения первичной медико-санитарной помощью и питанием армянских жителей Министерством по чрезвычайным ситуациям в Агдаме, Физули и Кяльбаджаре разбиты палаточные лагеря на 1000 человек.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) создает условия для перевозки продовольствия, лекарственных препаратов и детского питания по дорогам Агдам-Аскеран-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, а также для отправки дополнительного персонала из Бакинского и Женевского офисов организации в офис МККК в Ханкенди.