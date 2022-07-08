Комитет Совета Федерации по регламенту решил запретить посещение здания верхней палаты российского парламента послу и другим дипломатам Великобритании в ответ на аналогичный шаг Лондона, пишет Интерфакс.

«Заслушав информацию председателей комитетов Тимченко и Карасина о решении руководства парламента Великобритании ограничить доступ официальным представителям России в Великобритании в здание парламента Великобритании, комитет СФ по регламенту в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации послу Великобритании в России и другим дипломатическим сотрудникам посольства», — сказал глава Комитета по регламенту на его заседании.

Он отметил, что у комитета имеется официально подтвержденная информация об ограничении возможности российского посла и сотрудникам посольства в Великобритании посещать здание парламента Великобритании. Об этом сообщили официальные источники Великобритании со ссылкой на заявление, подписанное спикером Палаты общин и спикером Палаты лордов. «В этой ситуации мы не можем оставаться безмолвными», — отметил Тимченко. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил не допускать в здание Совета Федерации посла и сотрудников посольства Великобритании.