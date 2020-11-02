Советник Трампа извинился за то, что дал интервью российскому телеканалу RT

Советник президента США Скотт Атлас, входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, в воскресенье принес извинения за то, что ранее дал интервью российскому телеканалу RT.

«Я недавно дал интервью RT и был не в курсе, что они зарегистрированы как иностранный агент. Я сожалею о том, что дал интервью, и приношу свои извинения за то, что позволил воспользоваться собой. Я в особенности приношу свои извинения сообществу, занимающемуся обеспечением национальной безопасности, которое усердно работает над тем, чтобы защитить нас», — написал он в своем Twitter.

Атлас, который является сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете, присоединился к команде советников Трампа в августе. Как ранее утверждала газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации, он активно продвигал в Белом доме идею перехода к шведской модели борьбы с коронавирусом, которая предполагает снятие жестких санитарных ограничений для создания у населения коллективного иммунитета.