Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым, сообщила пресс-служба Белого дома.

Беседа состоялась в продолжение онлайн-переговоров между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли 7 декабря.

«Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием военной силы России на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами, поскольку мы стремимся решать вопросы безопасности и стратегические вопросы с помощью дипломатии», — заявили в Белом доме.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что 16 декабря помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО для выработки «скоординированного подхода». (Газета.ру)