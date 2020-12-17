Соцопросы и вопросы: особенности украинской политики

Конец года — традиционная пора подведения итогов. Естественно, что тут не обойтись без замеров социологов, которые и представляют на суд общественности итоги опросов, дающих представление об уровне доверия граждан к той или иной политической фигуре. Так происходит и в Украине, где разные социологические службы представили разные же итоги своих опросов .

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», опубликованные 17 декабря. Зеленскому доверяют 43% респондентов, не доверяют – 54%. На втором месте – мэр Киева Виталий Кличко. Ему доверяют 32% опрошенных, 54% не доверяют. Третий в рейтинге – экс-премьер-министр Владимир Гройсман, которому доверяют 29% украинцев, а не доверяют 60%.

И тут имеет смысл напомнить, что 4 декабря журналист Владислав Сидоренко обнародовал копию первой страницы определения Высшего антикоррупционного суда, на которой указано, что по данным следствия, в 2017 году бывший народный депутат, бизнесмен Максим Микитась предложил, а тогдашний премьер-министр Гройсман согласился принять через посредников взятку в виде имущественных прав на нежилые помещения в жилом комплексе «Аристократ» в Киеве стоимостью более $2 млн (более 52 млн грн по состоянию на 2017 год). Следствие заявляет, что настоящая стоимость имущества – не менее $6 млн (156 млн грн), а размер взятки – более 75 млн гривен.

То есть, даже после появления столь громкой и шокирующей информации о возможной коррумпированности Владимира Гройсмана, ему доверяют почти 20% опрошенных «Рейтингом» украинцев. Нонсенс? Вовсе нет. Это суровые украинские реалии. Согласно которым, предыдущий президент Украины Петр Порошенко имеет следующие цифры — 22% доверяют, 75% не доверяют.

Это, конечно, полное фиаско для того, кто возглавлял Украину после Революции Достоинства и крах его надежд на реванш. При этом, как показывают данные этого соцопроса, ни один украинский политик , включая действующего президента Зеленского, не имеет рейтинг доверия выше, чем антирейтинг. Впрочем, ровно на то же самое указывают и данные иных соцопросов.

К примеру, опубликованные 16 декабря результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, говорят о том, что большинство украинцев считают президента Зеленского самым большим разочарованием 2020 года среди всех политиков страны. Действующим главой государства разочарованы 42,1% украинцев. Второе место после Зеленского занимает его предшественник на посту президента Петр Порошенко – им в этом году разочарованы 10,4% опрошенных. Сомневаюсь, кстати, что Петр Алексеевич гордится этим вторым местом в такой категории. Определенные надежды ему могут дать иные цифры. Согласно данным все того же опроса Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, Зеленского поддержали бы 28% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. На втором месте – пятый президент Украины Петр Порошенко. Его готовы поддержать 19,3% опрошенных.

А теперь, давайте вспомним итоги последних президентских выборов в Украине. Они прошли в два тура. Потому, что ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50 % голосов. То есть, и сейчас имел бы место второй тур выборов. Причем, с непрогнозируемым конечным итогом. Ведь Зеленский демонстрирует очень стремительные темпы падения рейтинга.

Напомню, что во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за него отдали свои голоса свыше 73% голосовавших украинцев. То есть, согласно опросу Центра Разумкова, за полтора года президентства Зеленский умудрился растерять доверие 45 % украинцев. Это просто провал, иначе и не назовешь. Порошенко же потерял по сравнению со вторым туром последних президентских выборов всего в районе 5% .

О чем говорят все эти цифры? О том, что президенту Зеленскому уже точно не удастся переизбраться на второй срок. Ему вообще, учитывая огромное количество скандалов с окружением главы государства и кучей нерешенных социально-экономических проблем при полном отсутствии обещанных реформ, сложно будет досидеть до конца и отработать свой нынешний президентский срок.

Но в том все и дело, что нет на украинской политической арене того, кто бы пользовался колоссальной поддержкой общества. Сам Зеленский «выстрелил» потому, что рассматривался в качестве «нового лица» в политике, противоположности тем, кто уже десятки лет меняет маски, оставаясь на политическом Олимпе этой страны. Второй раз «выстрелить» у него не получится. Стало быть, украинский олигархат будет искать новую, устраивающую всех их, фигуру. Увы, но именно украинские олигархи, в частности богатейший человек этой страны Ринат Ахметов, умудрялся выигрывать и укреплять свои позиции по итогам всех состоявшихся тут революций. А народ? Он всегда использовался в качестве массовки, зачастую и сам того не подозревая.