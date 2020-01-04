Сотрудник MNG Jet заявил, что ему угрожали, если он не поможет Гону

Сотрудник турецкой компании MNG Jet, оказывающей услуги авиаперевозчика, сообщил, что его семье угрожали причинить вред, если он не поможет вывезти человека, которым, как позже выяснилось, оказался экс-глава Nissan Карлос Гон, передает агентство IHA.

По данным агентства, арестованный начальник операционного отдела MNG Jet Окан Кёсемен сообщил, что бывший знакомый угрожал ему, если он не окажет содействие.

«Мой бывший знакомый из Бейрута позвонил мне, сказал, что это дело международной важности, и что, если я не помогу, моей жене и ребенку будет причинен вред. Я испугался. Я взял человека, которого привезли в аэропорт, из самолета и перевез его в другой самолет. Я не знал, кем является этот человек», — цитирует Кёсемена агентство IHA. (РИА Новости)