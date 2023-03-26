Россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но «это не военный союз».

Как передает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24» ​​​​​​.

«Это абсолютно не соответствует действительности», — ответил глава государства на вопрос, несет ли угрозу для Запада сотрудничество Москвы и Пекина.

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного», — сказал Путин.

По его словам, Москва развивает с Пекином и военное сотрудничество, в том числе проводит совместные учения. «Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз», — заключил президент.