Продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана не имеет под собой никаких оснований.

Как сообщает АПА, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

На встрече было отмечено, что Азербайджан не представляет никакой угрозы для армянских жителей, и претензии, звучащие в адрес Азербайджана, необоснованны.

Чтобы доказать это Баку готов организовать визит в Карабахский регион Азербайджана представителей органов ООН под руководством резидента-координатора ООН в нашей стране.