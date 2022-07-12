Пора обеспечить права граждан

Еще в середине 90-х годов прошлого века покойный президент Гейдар Алиев провел в Давосе встречу с первым вице-премьером Российской Федерации Анатолием Чубайсом, непосредственно руководившим осуществлением приватизационного процесса в соседней стране. Целью встречи был обмен мнениями о процессе приватизации, проводимом в России, обеспечение справедливого распределения между гражданами государственного имущества, оставшегося от Советского Союза, шла подготовка к историческому процессу.

Уже тогда великий лидер заявил, что Азербайджан встал на путь приватизации и полон решимости и способен осуществить этот процесс в условиях высочайшей прозрачности.

Всего через год, в марте 1996 года, был подписан указ об обращении государственных приватизационных акций в Азербайджанской Республике. В указе отражено, что основными акционерами приватизируемого государственного имущества являются граждане.

Постановление было встречено в обществе с энтузиазмом, и с первых дней выдачи приватизационных чеков выстроились огромные очереди, чтобы получить их. Все радовались тому, что становились владельцами доли от государства и строили различные планы на переходный период.

Приватизационный чек как источник прибыли для акционеров…

Государственный приватизационный пай является официальным государственным документом, подтверждающим право собственности. Государственный приватизационный чек является ценной бумагой. То есть каждый государственный приватизационный чек — это безымянная ценная бумага, имеющая одинаковую стоимость в момент выдачи государством гражданину.

В связи с этим в указе указано, что 15% каждого приватизируемого акционерного общества направляется трудовому коллективу на льготных условиях, 50 % — на чековые аукционы, 15 % — на денежные торги и до 20 % — на формирование инвестиционных фондов.

Если мы проведем небольшой анализ, то увидим, что в законе преимущество в процессе приватизации было у граждан страны. Граждане должны были владеть 65 % приватизированной государственной собственности.

Хотя срок обращения ценных бумаг не предусмотрен…

В соответствующем Кодексе ценных бумаг и Законе Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг» отмечается, что обращением ценных бумаг является переход права собственности на эти ценные бумаги от их владельца к другому лицу посредством гражданско-правовых договоров, например, покупка, продажа, обмен, дарение и т.д.

Учитывая, что приватизационные чеки являются ценными бумагами, объявлять срок их действия противозаконно. В котором в качестве защищенного от инфляции имущественного эквивалента цена приватизационной доли оценивается примерно в 2000 долларов США.

Сотни тысяч граждан ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость

Приватизационные чеки, выданные государством сотням тысяч граждан, и сегодня находятся в их руках. Однако эти ваучеры не участвуют в процессе приватизации и бесполезны. Потому что период обращения считается оконченным. Государство должно взять на себя ответственность за выданные им приватизационные ваучеры и граждан, которые ими владеют.

Также может быть обсужден законопроект, предусматривающий использование ваучеров на каком-либо этапе приватизации. Пока соответствующие учреждения не намерены идти на такой шаг. Видимо, они не считают это актуальным в данный момент.

Но это не выход. В лучшем случае это уйти от ответственности и передать проблему будущим поколениям. Даже если поздно, но должны быть разработаны соответствующие приемы и методы, чтобы не допустить попрания прав граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках. Это может быть в виде компенсации или в форме участия в процессе приватизации. То есть в любом случае надо постараться не навредить людям.

Консенсус в том, что…

Депутаты Милли Меджлиса, деятели культуры и искусства, лидеры политических партий, председатели НПО, правозащитники, представители прессы, экономисты, юристы, эксперты по недвижимости, даже функционеры правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) считают важным заплатить за ущерб, причиненный гражданам. Они также осознают, что столько людей нельзя оставлять без надежды.

Абсурдно говорить: «продали бы свои чеки вовремя». Потому что нет ограничения по времени для этих чеков. Созданы серьезные искусственные препятствия для осуществления процесса. Прогрессивный указ общенационального лидера Гейдара Алиева, направленный на решение проблем народа, не означал, что от него выиграет группа бизнесменов и чиновников-олигархов. В законе не было срока оборота, основными акционерами (65 %) должны были быть граждане, и была определена конкретная сумма, защищенная от инфляции.

Ни один из этих пунктов не был выполнен, и сказать вдруг: «Вам больше не нужны чеки, выбросьте их» — это оскорбление для ценных бумаг страны. Так как самой ценной бумагой в Азербайджане являются приватизационные ваучеры.

Пора подумать, господа! Думать и действовать! Пора дать народу его права!

Экспертная группа ЗЕРКАЛО